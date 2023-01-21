السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بيان من مجلس التعاون بشأن واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد
فيديو أبكى الجميع.. مصري يجلب ذهب زوجته لمساعدة جاره اليمني في علاج ابنته فتفاجأ بوفاتها
مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
وظائف لدى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.. التفاصيل ورابط التقديم
500 جثة مجهولة بين صفوف مليشيا الحوثي
مبيعات رفحاء تجاوزت 250 ألف ريال.. أسواق الفقع بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً مبكرًا

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف لدى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لدى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٠٨:٣٤ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مشغل DCS (PP – Spherizone Technology):

المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: درجة الدبلوم في العلوم الكيميائية أو ما يعادلها من معرفة بعمليات المصانع الكيميائية.
  • خبرة: خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في مادة البولي بروبيلين (PP) – تقنية Spherizone من LyondellBasell أمر لا بد منه.

اخصائي صيانة:

المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: خريج هندسة أو دبلوم – ميكانيكي أو أجهزة.
  • خبرة: 15 سنة كحد أدنى من الصيانة في الصناعات البتروكيماوية.

اقرأ أيضا:

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

مشرف صيانة:

المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: خريج هندسة – دبلوم ميكانيكي وكهربائي وأجهزة أو هندسة.
  • خبرة: 12 عامًا على الأقل من الصيانة الميكانيكية والكهربائية والأجهزة في الصناعات البتروكيماوية.

مهندس صيانة تتمحور حول الموثوقية:
المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
  • خبرة: 10 سنوات من الخبرة العملية في صناعة المعالجة مع 5 سنوات على الأقل في صيانة المصنع بما في ذلك إصلاح المعدات الدوارة المختلفة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها و 3 سنوات في تسهيل تحليل RCM.
  • امتلاك فهم كامل والقدرة على إعداد استراتيجيات صيانة الأصول. خلفية عمل جيدة في المعايير الهندسية.

طريقة التقديم:

أوضحت المتقدمة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

اقرأ أيضا:

التقديم يبدأ غدًا.. جامعة أم القرى تعلن حاجتها لشغل هذه الوظائف

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف نسائية شاغرة بـ«التدريب التقني».. في كافة المناطق

وظائف نسائية شاغرة بـ«التدريب التقني».. في كافة المناطق

١٢:٠٠ م، الأحد، ١٤ أبريل ٢٠١٩
لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

١٢:١٦ م، الأحد، ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
إعلان نتائج الوظائف التعليمية للرجال 22 شوال

إعلان نتائج الوظائف التعليمية للرجال 22 شوال

١٠:٥٤ م، الأحد، ٢٠ يوليو ٢٠١٤
شركات تطرح3700 وظيفة لطلاب وطالبات الهيئة الملكية بالجبيل

شركات تطرح3700 وظيفة لطلاب وطالبات الهيئة الملكية بالجبيل

٠٨:٠٣ م، الأحد، ١٨ مارس ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *