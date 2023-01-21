وظائف لدى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مشغل DCS (PP – Spherizone Technology):
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: درجة الدبلوم في العلوم الكيميائية أو ما يعادلها من معرفة بعمليات المصانع الكيميائية.
- خبرة: خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في مادة البولي بروبيلين (PP) – تقنية Spherizone من LyondellBasell أمر لا بد منه.
اخصائي صيانة:
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: خريج هندسة أو دبلوم – ميكانيكي أو أجهزة.
- خبرة: 15 سنة كحد أدنى من الصيانة في الصناعات البتروكيماوية.
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مشرف صيانة:
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: خريج هندسة – دبلوم ميكانيكي وكهربائي وأجهزة أو هندسة.
- خبرة: 12 عامًا على الأقل من الصيانة الميكانيكية والكهربائية والأجهزة في الصناعات البتروكيماوية.
مهندس صيانة تتمحور حول الموثوقية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
- خبرة: 10 سنوات من الخبرة العملية في صناعة المعالجة مع 5 سنوات على الأقل في صيانة المصنع بما في ذلك إصلاح المعدات الدوارة المختلفة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها و 3 سنوات في تسهيل تحليل RCM.
- امتلاك فهم كامل والقدرة على إعداد استراتيجيات صيانة الأصول. خلفية عمل جيدة في المعايير الهندسية.
طريقة التقديم:
أوضحت المتقدمة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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