وظائف لدى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مشغل DCS (PP – Spherizone Technology):

المؤهلات والخبرات:

تعليم: درجة الدبلوم في العلوم الكيميائية أو ما يعادلها من معرفة بعمليات المصانع الكيميائية.

خبرة: خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في مادة البولي بروبيلين (PP) – تقنية Spherizone من LyondellBasell أمر لا بد منه.

اخصائي صيانة:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: خريج هندسة أو دبلوم – ميكانيكي أو أجهزة.

خبرة: 15 سنة كحد أدنى من الصيانة في الصناعات البتروكيماوية.

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مشرف صيانة:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: خريج هندسة – دبلوم ميكانيكي وكهربائي وأجهزة أو هندسة.

خبرة: 12 عامًا على الأقل من الصيانة الميكانيكية والكهربائية والأجهزة في الصناعات البتروكيماوية.

مهندس صيانة تتمحور حول الموثوقية:

المؤهلات والخبرات: