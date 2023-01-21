500 جثة مجهولة بين صفوف مليشيا الحوثي

تواصل- فريق التحرير:

واصلت مليشيا الحوثي، دفن عشرات الجثث المجهولة التي سقطت بين صفوفها في محافظة الحديدة غربي البلاد، والتي وصلت إلى حوالي 500 جثة آخر عامبن.

دفن 44 جثة حوثية

وحسب وكالة “سبأ” بنسختها الخاضعة للميليشيا في صنعاء، إن “نيابة استئناف محافظة الحديدة والطب الشرعي بمكتب النائب العام (الحوثي) نفذا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عملية دفن 44 جثة مجهولة الهوية، ظلت في ثلاجات مستشفيات المحافظة خلال العامين الماضيين”.

ونقلت عن “هادي عيضه” رئيس نيابة الاستئناف بالحديدة، قوله “إن عملية الدفن تمت بعد استكمال النيابة كافة الإجراءات القانونية”.

495 جثة مجهولة

وبهذا العدد يرتفع عدد الجثث التي دفنتها سلطة الميليشيا في صنعاء والحديدة وذمار والمحويت إلى 495 جثة، حسب ما نشرته الوكالة الحوثية بفترات مختلفة، آخرها عملية دفن في ديسمبر الفائت لعدد 45 جثة مجهولة الهوية في محافظة ذمار.

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