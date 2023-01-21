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مبيعات رفحاء تجاوزت 250 ألف ريال.. أسواق الفقع بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً مبكرًا
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مبيعات رفحاء تجاوزت 250 ألف ريال.. أسواق الفقع بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً مبكرًا

مبيعات رفحاء تجاوزت 250 ألف ريال.. أسواق الفقع بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً مبكرًا

مبيعات رفحاء تجاوزت 250 ألف ريال.. أسواق الفقع بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً مبكرًا
١٠:٢٦:٤٩ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تشهد أسواق الكمأ أو ما يعرف بـ”الفقع” إقبالاً ملحوظاً هذه الأيام بمنطقة الحدود الشمالية بأنواع متعددة وأسعار متفاوته مع بوادر الربيع وظهوره مبكراً هذا العام في صحاري المنطقة.

250 ألف ريال خلال 10 أيام

وسجل سوق الفقع في محافظة رفحاء مبيعات تجاوزت الـ 250,000 ريال خلال الـ ١٠ أيام الماضية، إذ تعد الأعلى على مستوى المنطقة، بحسب إفادة بائع الفقع فهد فروان، حيث يبدأ سعر الكيلو جرام من الفقع من 350 وأكثر، أما الفقع صغير الحجم فتتراوح أسعاره بين 500 و700 ريال لكرتون الفلين الصغير.

كما تتأثر الأسعار بحسب توافد زوار المحافظة من المناطق أو دول الخليج العربي، فيما تشهد أسواق محافظة طريف التي خصصتها بلدية المحافظة بيعاً بكميات متوسطة، إذ وصل سعر الكيلو إلى 200 ريال.

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توقعات بتزايد المعروض

ويتوقع أن تشهد أسواق بيع الفقع في كل من مدينة عرعر ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة والقرى التابعة لها خلال الأسابيع القليلة القادمة وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوته وتنافسية.

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