ظاهرة غريبة.. نفوق كميات هائلة من الجمبري باليمن

تواصل – فريق التحرير:

شهدت سواحل مديرية حوف بمحافظة المهرة، أقصى شرقي اليمن، ظاهرة نفوق لأعداد هائلة من القشريات، فيما قال شهود عيان إن كميات كبيرة من سمك الجمبري نفقت، وهو واحد من أفضل أنواع السمك الذي يشتهر به البحر العربي.

قلق شعبي من الظاهرة

وتدفقت أسماك الجمبري إلى الساحل، خلال الفترة الأخيرة، في مشهد غير مألوف من قبل، دون معرفة الأسباب من وراء الحادثة النادرة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأثارت الظاهرة قلقاً في أوساط المواطنين، الذين لم يخفوا قلقهم من أن يكون ذلك ناتجاً عن تلوث كيميائي في المنطقة الساحلية، ما قد يؤثر سلباً على الحياة البيئية وبالتالي حياة المواطنين.

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ظواهر وتغيرات مناخية

من جانبه، أرجع مصدر في هيئة المصائد السمكية بالمهرة، السبب وراء ذلك إلى “الظواهر الطبيعية والتغيرات المناخية والفيزيائية لمياه البحر، مثل انخفاض درجة الحرارة والملوحة واختلاف نسبة الأكسجين وغيرها”.

وأشار المصدر إلى أن، “فريقاً من هيئة المصائد نزل إلى سواحل حوف وأخذ عينات، وتم فحصها في المختبر، وتبين أنه لا وجود لأي ملوثات كيمائية وبيولوجية في مياه البحر”.