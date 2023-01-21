السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بيان من مجلس التعاون بشأن واقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد
فيديو أبكى الجميع.. مصري يجلب ذهب زوجته لمساعدة جاره اليمني في علاج ابنته فتفاجأ بوفاتها
مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
وظائف لدى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.. التفاصيل ورابط التقديم
500 جثة مجهولة بين صفوف مليشيا الحوثي
مبيعات رفحاء تجاوزت 250 ألف ريال.. أسواق الفقع بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً مبكرًا

الرئيسية

 /

منوعات

 /

تلاوة خاشعة من سورة الكهف للاعب عبدالرزاق حمدالله (فيديو متداول)

تلاوة خاشعة من سورة الكهف للاعب عبدالرزاق حمدالله (فيديو متداول)

تلاوة خاشعة من سورة الكهف للاعب عبدالرزاق حمدالله (فيديو متداول)
١٠:٠٤:٤٩ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف نادي الاتحاد يقرأ آيات من القرآن الكريم بصوت عذب.

وظهر اللاعب عبدالرزاق حمدالله، في المقطع المتداول، يقرأ آيات من سورة الكهف بصوت عذب خاشع.

اقرأ أيضا:

يحفظونه عن ظهر قلب.. تلاوة مدهشة للقرآن الكريم بلغة الإشارة

بعد وفاته اليوم.. تلاوة خاشعة للشيخ محمود خليل القارئ في المسجد النبوي

وقرأ اللاعب حمدالله، في المقطع الآيات {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا}.

وأثنى متداولو المقطع، على اللاعب عبدالرزاق حمدالله، وصوته العذب في قراءة القرآن، داعين له بحسن القبول وأن ينفعه الله بما يحفظ ويقرأ من القرآن الكريم.

اقرأ أيضا:

رسمياً.. الكويت تطلق إذاعة “الذكر الحكيم لتلاوة القرآن الكريم”

طفل يبهر الجميع بصوته في تلاوة القرآن الكريم وسط الزراعات (فيديو)

فيديو مؤثر.. تلاوة خاشعة من الشيخ ياسر الدوسري لـ”أطول قسم في القرآن”

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم القرآن القرآن الكريم الكهف سورة الكهف عبدالرزاق حمدالله

مواد ذات صلة

المزيد
خوفاً من الحسد.. أم مغربية تحتجز أبنائها بالمنزل 40 عاماً

خوفاً من الحسد.. أم مغربية تحتجز أبنائها بالمنزل 40 عاماً

١١:١٦ م، الأحد، ١٤ مايو ٢٠١٧
تعرَّف على علاقة «السهر» ليلاً بمعدل «الذكاء»

تعرَّف على علاقة «السهر» ليلاً بمعدل «الذكاء»

١١:١٢ م، الثلاثاء، ٠٧ فبراير ٢٠١٧
لص يسرق دبابة لاقتحام أحد المتاجر (فيديو)

لص يسرق دبابة لاقتحام أحد المتاجر (فيديو)

٠١:٢٠ ص، السبت، ١٣ يناير ٢٠١٨
دراسة: “الحركة” تُجنبك الإصابة بالأمراض المزمنة

دراسة: “الحركة” تُجنبك الإصابة بالأمراض المزمنة

٠٢:١٣ م، الأحد، ١٩ يناير ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *