تلاوة خاشعة من سورة الكهف للاعب عبدالرزاق حمدالله (فيديو متداول)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف نادي الاتحاد يقرأ آيات من القرآن الكريم بصوت عذب.

وظهر اللاعب عبدالرزاق حمدالله، في المقطع المتداول، يقرأ آيات من سورة الكهف بصوت عذب خاشع.

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وقرأ اللاعب حمدالله، في المقطع الآيات {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا}.

وأثنى متداولو المقطع، على اللاعب عبدالرزاق حمدالله، وصوته العذب في قراءة القرآن، داعين له بحسن القبول وأن ينفعه الله بما يحفظ ويقرأ من القرآن الكريم.

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