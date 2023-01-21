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أول تصريح لوزير خارجية السويد على حرق المصحف

أول تصريح لوزير خارجية السويد على حرق المصحف

أول تصريح لوزير خارجية السويد على حرق المصحف
١٠:٠٨:٤٨ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم السبت، إن الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة، وذلك بعد أن قام ناشط ينتمي لليمين المتطرف بإحراق المصحف قرب السفارة التركية وسط احتجاجات واسعة.

حرية تعبير بعيدة المدى

وأضاف بيلستروم ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “السويد لديها حرية تعبير بعيدة المدى، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو أنا نفسي ندعم الآراء التي يتم التعبير عنها”.

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إدانات واسعة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، حسب “واس”.

في الوقت نفسه، عبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن،  اليوم السبت، عن إدانتهما واستنكارههما الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف.

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المملكة تدين حرق نسخة المصحف الشريف ستوكهولم معاداة الإسلام وزير الخارجية السويدي

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