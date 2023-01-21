السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:٣٤:٢٣ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  1. مهندس عمليات – أخصائي H2
  2. مهندس عمليات – ميروكس (الكيروسين وغاز البترول المسال)
  3. مهندس عمليات – وحدة تقطير الخام والفراغ
  4. اخصائي مالي / اخصائي / استشاري
  5. Mgmt ديف المحاضر الأول
  6. محلل موظفي المحاسبة
  7. محلل انبعاثات الهيدروجين
  8. المهندس الثاني
  9. منسق الامتثال الميداني
  10. مهندس عمليات تدخلات الآبار غير الملحومة
  11. مستشار السلامة الميدانية
  12. مستشار السلامة الميدانية
  13. مهندس الجدولة
  14. مهندس تكلفة
  15. مستشار السلامة الميدانية
  16. مستشار عقود
  17. أخصائي اقتصاديات البترول
  18. مستشار المواد
  19. خبير خلايا الوقود
  20. مهندس عملية
  21. مهندس الاجهزة
  22. مهندس بيئي
  23. مهندس عالم البيانات
  24. وغيرها

طريقة التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية: (اضغط هنا).
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