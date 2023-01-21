شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- مهندس عمليات – أخصائي H2
- مهندس عمليات – ميروكس (الكيروسين وغاز البترول المسال)
- مهندس عمليات – وحدة تقطير الخام والفراغ
- اخصائي مالي / اخصائي / استشاري
- Mgmt ديف المحاضر الأول
- محلل موظفي المحاسبة
- محلل انبعاثات الهيدروجين
- المهندس الثاني
- منسق الامتثال الميداني
- مهندس عمليات تدخلات الآبار غير الملحومة
- مستشار السلامة الميدانية
- مستشار السلامة الميدانية
- مهندس الجدولة
- مهندس تكلفة
- مستشار السلامة الميدانية
- مستشار عقود
- أخصائي اقتصاديات البترول
- مستشار المواد
- خبير خلايا الوقود
- مهندس عملية
- مهندس الاجهزة
- مهندس بيئي
- مهندس عالم البيانات
- وغيرها
طريقة التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية: (اضغط هنا).
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