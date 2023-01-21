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إيجابيات وفوائد حصول المعلم على رخصة مهنية للتدريس (فيديو)
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إيجابيات وفوائد حصول المعلم على رخصة مهنية للتدريس (فيديو)

إيجابيات وفوائد حصول المعلم على رخصة مهنية للتدريس (فيديو)

إيجابيات وفوائد حصول المعلم على رخصة مهنية للتدريس (فيديو)
٠٩:٣٢:٢٦ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الإعلامي سعود الشهري، أهم إيجابيات وفوائد حصول المعلم على رخصة مهنية للتدريس، مشيرا إلى أنها ضرورية كرخصة قيادة السيارات ومهنة الطب وغيرها.

3 إيجابيات للحصول على الرخصة المهنية

وقال الشهري، عبر مقابلة تليفزيونية لبرنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، إن أبرز إيجابيات الحصول على الرخصة المهنية، أنها تعد دليل إثبات لمزاولته المهنة.

كما أنها تتضمن اختبار القيم المهنية وتفكير المعلمين، وهذه كذلك مهمة لأنها تقنن مهنة التدريس.

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تستمر لعدة أيام

كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعنلت، الخميس الماضي، عن بدء إجراء اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لجميع التخصصات لعدة أيام؛ حيث يتوافد العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية؛ لإجراء اختبار التخصص ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

 

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