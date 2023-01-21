ينابيع مياه وحشائش خضراء.. مشاهد لأجواء الربيع بالصمان الشمالي

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وثق مقطع فيديو متداول، أجواء الصمان الشمالي جنوب شرق حفر الباطن، بعد هطول الأمطار.

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب طقس في “تويتر”، أجواء الصمان الشمالي مع انتشار الحشائش الخضراء على امتداد البصر، وينابيع المياه بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية والرياض، وطقس مستقر على باقي معظم مناطق المملكة بوجه عام.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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