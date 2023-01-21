شركة T-mobile الأمريكية تتعرض لاختراق بيانات37 مليون عميل
تواصل – فريق التحرير:
اعترفت إدارة شركة T-Mobile الأمريكية، اليوم السبت، أن بيانات 37 مليون عميل حالي تمت سرقتها أثناء اختراق لبياناتها حدث في نوفمبر الماضي.
تشمل العناوين وأرقام الهواتف
وشملت البيانات أسماء المشتركين وأرقام هواتفهم وعناوينهم ونوع الخدمات المشتركين بها وغيرها من المعلومات الشخصية الهامة، حسب “CNBC عربية”.
ويمكن جمع هذه المعلومات مع معلومات أخرى مسروقة أو متاحة للجمهور واستخدامها من قبل المحتالين لسرقة هويات الأشخاص أو أموالهم
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إخطار عملاء الشركة
وقالت T-Mobile إنها تعمل مع الجهات المختصة، وبدأت في إخطار العملاء الذين ربما تكون معلوماتهم قد سربت، بينما لم تشر الشركة إلى الإجراءات التي تتخذها في هذه الحالة، ولكنها قد تكون في مأزق بسبب “النفقات الكبيرة” التي سيتسبب بها الاختراق، على الرغم من أن الشركة قالت إنها لا تتوقع تأثيراً مادياً على صافي الأرباح.