شركة T-mobile الأمريكية تتعرض لاختراق بيانات37 مليون عميل

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اعترفت إدارة شركة T-Mobile الأمريكية، اليوم السبت، أن بيانات 37 مليون عميل حالي تمت سرقتها أثناء اختراق لبياناتها حدث في نوفمبر الماضي.

تشمل العناوين وأرقام الهواتف

وشملت البيانات أسماء المشتركين وأرقام هواتفهم وعناوينهم ونوع الخدمات المشتركين بها وغيرها من المعلومات الشخصية الهامة، حسب “CNBC عربية”.

ويمكن جمع هذه المعلومات مع معلومات أخرى مسروقة أو متاحة للجمهور واستخدامها من قبل المحتالين لسرقة هويات الأشخاص أو أموالهم

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