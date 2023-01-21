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مدعومة من وزارة الاتصالات.. مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن 8 دورات مجانية عن بُعد

مدعومة من وزارة الاتصالات.. مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن 8 دورات مجانية عن بُعد

مدعومة من وزارة الاتصالات.. مبادرة العطاء الرقمي تعلن عن 8 دورات مجانية عن بُعد
٠٨:٣٢:٤٢ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن تقديم (8) دورات مجانية عن بُعد (للجنسين)، مع شهادات معتمدة للحضور في الدورات التالية:

تفاصيل الدورات المجانية

1- التصاميم المتحركة (موشن جرافيك):

– يوم الأحد 1444/6/29هـ الموافق 2023/1/22م (الساعة 7:30 مسائاً).

2- مقدمة في تطوير مواقع الويب:

– يوم الإثنين 1444/7/1هـ الموافق 2023/1/23م (الساعة 4:00 مسائاً).

3- حقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع:

– يوم الأربعاء 1444/7/3هـ الموافق 2023/1/25م (الساعة 7:30 مسائاً).

4- كيف تسوق لمشروعك الرقمي:

– يوم الخميس 1444/7/4هـ الموافق 2023/1/26م (الساعة 8:00 مسائاً).

5- الرسوم المعلوماتية (Infographic):

– يوم الأحد 1444/7/7هـ الموافق 2023/1/29م (الساعة 7:30 مسائاً).

6- المعالم الأساسية للإعلام الرقمي:

– يوم الإثنين 1444/7/8هـ الموافق 2023/1/30م (الساعة 7:30 مسائاً).

7- الذكاء الاصطناعي (كيف تعد نفسك للمستقبل):

– يوم الثلاثاء 1444/7/9هـ الموافق 2023/1/31م (الساعة 7:30 مسائاً).

8- الإبداع، الإبتكار، التفكير الإبداعي:

– يوم الخميس 1444/7/11هـ الموافق 2023/2/2م (الساعة 7:30 مسائاً).

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ملاحظات للمتقدمين:

  • جميع الدورات تقدم مجاناً عن بُعد.
  • الدورات متاحة للرجال والنساء.
  •  يوجد شهادات حضور.

وأكدت المبادرة، أهمية التأكد من صحة المعلومات المدخلة في نموذج التسجيل، حيث سيتم إرسال الشهادة على عنوان البريد الإلكتروني المدخل.

معلومات عن مبادرة العطاء 

يذكر أن مبادرة “العطاء الرقمي” هي مبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وتهدف لنشر المعرفة الرقمية بين المجتمعات العربية حول العالم.

ووضعت المبادرة خطة عمل طموحة لتحقيق أهدافها المنشودة للوصول لزيادة المحتوى التقني العربي من خلال تنظيم 100 دورة تدريبية (عن بعد)، ودورات تدريبة مباشرة في كافة مناطق المملكة، وإقامة الملتقيات والندوات المتخصصة في نشر الوعي الرقمي، وإثراء المحتوى التقني العربي على الانترنت.

ويتم ذلك باستخدام العديد من الأدوات الإعلامية والتقنية المتطورة لإيصال رسالة المبادرة إلى 1,000,000 مستفيد، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات التقنية، وتحفيز وتنمية العطاء في القطاع غير الربحي رقمياً عبر خدمة أكثر من 300 منظمة غير ربحية، للمساهمة في تطوير المحتوى الرقمي العربي.

طريقة ورابط

وأشارت مبادرة العطاء الرقمي إلى أنه يمكن معرفة طريقة التسجيل في دورات مبادرة العطاء الرقمي:اضغط هنا

 

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