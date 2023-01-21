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متى يتم فتح باب التوظيف بالأمن الصناعي؟ شركة الكهرباء تجيب

متى يتم فتح باب التوظيف بالأمن الصناعي؟ شركة الكهرباء تجيب

متى يتم فتح باب التوظيف بالأمن الصناعي؟ شركة الكهرباء تجيب
٠٨:٠٦:٥٤ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت شركة السعودية للكهرباء، مع تساؤلات بشأن موعد التقديم في وظائف الأمن الصناعي.

جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال مغرد قال فيه “متى يفتح التوظيف بالأمن الصناعي ؟”.

وأجابت الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمشتركين”، بقولها “الأخ الكريم،، كن على اطلاع دائم على الوظائف الشاغرة في نظام التوظيف https://goo.gl/CEQr4y ، شكراً لتواصلك معنا (حفظك الله).

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5 ملايين ريال قدمها منسوبو «السعودية للكهرباء» لأكثر من 60 جمعية لدعم الأنشطة الخيرية

وفي وقت سابق، كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إجمالي تبرعات موظفيها، الذي يبلغ 5,577,449 ملايين ريال، منذ بداية 2022 حتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، لدعم برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية المعتمدة في المملكة، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركة.

تبرعات موظفي السعودية للكهرباء

وأوضحت “السعودية للكهرباء”، أن عدد الجمعيات الخيرية، التي استفادت من استقطاعات وتبرعات موظفي الشركة، بلغ أكثر من 60 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.
ويعد برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في “السعودية للكهرباء”، أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، لإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك من خلال تبرع الموظف بجزء من راتبه آلياً، عبر نظام الرواتب الإلكتروني الخاص بالشركة، بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف الجمعيات، في الموقع الداخلي للشركة.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة التبرعات المستقطعة من رواتب موظفي “السعودية للكهرباء”، من استحداث البرنامج عام 2017 حتى نهاية عام 2022، لحسابات الجمعيات الخيرية والمتخصصة، بلغت أكثر من 30 مليون ريال.

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