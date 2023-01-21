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إعادة ضخ المياه المحلاة تدريجيًا خلال ساعات في الدمام

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إعادة ضخ المياه المحلاة تدريجيًا خلال ساعات في الدمام

إعادة ضخ المياه المحلاة تدريجيًا خلال ساعات في الدمام

إعادة ضخ المياه المحلاة تدريجيًا خلال ساعات في الدمام
٠٨:١٨:٣٨ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت شركة المياه الوطنية، اليوم السبت، إنه خلال الساعات المقبلة، تبدأ إعادة ضخ المياه المحلاة، بعد انقطاعها منذ صباح اليوم، بعدة أحياء بالدمام.

أعمال بأحد الخطوط الرئيسية

وأكدت الشركة بالقطاع الشرقي، الانتهاء بشكل تقريبي من أعمال تحوير أحد الخطوط الرئيسية لضخ المياه قطر 800 ملم بالمحطة الرئيسية في وسط مدينة الدمام، حسب “اليوم”.

وتبدأ إعادة الضخ تدريجيًا للعملاء، في الوقت الذي فعلت فيه صباح اليوم خطط الطوارئ عبر مركز “إسناد”، ووفرت أسطولًا من الصهاريج للعملاء المتضررين جراء تلك الأعمال.

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أسباب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة أسباب انقطاع المياه، إلى أنه في إطار تعزيز أعمال توزيع المياه بمدينة الدمام، تطلب الأمر تحوير أحد الخطوط الرئيسية لضخ المياه قطر 800 ملم بالمحطة الرئيسية الواقعة بوسط مدينة الدمام، التي بدأت في وقت متأخر من مساء الجمعة 20 يناير الحالي.

وكان من المقرر أن تنتهي أعمال الإصلاح صباح اليوم السبت، لكنها استمرت حتى المساء، بسبب بعض التحديات الفنية التي استلزمت تمديد وقت الإصلاح.

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