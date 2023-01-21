تراجع سوق الأسهم ومكاسب أسبوعية للنفط والذهب

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أنهى مؤشر السوق الرئيس، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بـ62 نقطة وبنسبة 0.6 %، مغلقا عند 10682 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 10744 نقطة.

في حين حقق الذهب مكاسب أسبوعية، محافظا على أرقام الأسابيع الأربعة الماضية، وكذلك أغلق النفط أسبوعيا على مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

قطاعي الأغذية والتأمين يتصدرات

وارتفع قطاع “إنتاج الأغذية” بنسبة 2.9 %، ثم قطاع “التأمين” بنسبة 2.3 %، بينما سجلت أسعار أسهم 133 شركة انخفاضا، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 79 شركة خلال الأسبوع الماضي، في حين استقرت أسعار 9 شركات دون تغير.

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ثاني مكاسب النفط

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بدعم التفاؤل بشأن الطلب من جانب الصين.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا 1.7% أو ما يعادل 1.47 دولار لتسجل 87.63 دولار للبرميل عند التسوية، لتحقق مكاسب أسبوعية 2.7%.

أسعار النفط

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 1.2% أو 98 سنتًا عند 81.31 دولار للبرميل، في آخر أيام تداول هذا العقد، ليرتفع 1.8% في إجمالي الأسبوع، وفق موقع “أرقام”.

بينما سجل الخام الأمريكي تسليم شهر مارس ارتفاعًا بنحو 1.3% أو 1.03 دولار إلى 81.64 دولار للبرميل.

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