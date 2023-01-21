تطبيق توكلنا يوضح أهم مزايا المحفظة الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

كشف تطبيق توكلنا عن أهم مزايا المحفظة الرقمية في تطبيق “توكلنا خدمات”.

وقال التطبيق إن الخدمة تمكن من استعراض الوثائق الشخصية ووثائق المركبات والوثائق الأخرى للمواطن والمقيم والزائر.

وأوضح تطبيق توكلنا، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أهم مزايا المحفظة الرقمية ما يلي:

– نسخ معلومات البطاقة للمستخدم

– مشاركة البطاقة من المحفظة الرقمية للمستخدم

اقرأ أيضا:

توكلنا: 4 خطوات لتغيير رقم الجوال في التطبيق

توكلنا يطلق خدمة المحادثة الفورية للرد على الأسئلة

وفي وقت سابق، أطلق تطبيق “توكلنا” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، خدمة “المحادثة الفورية”، للحصول على الإجابات المتعلقة بالأسئلة الشائعة للمستفيدين من تطبيق “توكلنا خدمات”.

كيفية الاستفادة من التطبيق

خطوات الاستفادة من خدمة المحادثة الفورية

– بعد تسجيل الدخول، اضغط على الصورة الشخصية أعلى الشاشة.

– اضغط على تواصل معنا.

– اختر المحادثة الفورية.

– يتم تسجيلك في الخدمة للاستفادة منها.

ماذا تعرف عن تطبيق توكلنا ؟

و”توكلنا”، هو تطبيق تم إطلاقه في بداية جائحة كوفيد – 19 للحد من انتشار فيروس كورونا، وإظهار حالة التحصين أو الإصابة للمستخدم. وقد تجاوز عدد مستخدميه 27 مليون مستفيد.

ويقدم التطبيق المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، معلومات لحظية ومباشرة عن عدد حالات إصابة كورونا بالمملكة، كما يساعد في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة في حال ظهور أعراض كورونا على المستخدم.

ويمكن عن طريق التطبيق الإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لمساعدة الأفراد بالحصول على المساعدة الطبية الضرورية لهم أو لغيرهم.

اقرأ أيضًا:

إتاحة التبرع للفئات الأشد احتياجًا في «منصة إحسان» عبر «توكلنا خدمات»

إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر «نظام نور» و«توكلنا»