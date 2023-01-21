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متاجر الرحلات البرية بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً بعد هطول الأمطار بالمنطقة
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متاجر الرحلات البرية بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً بعد هطول الأمطار بالمنطقة

متاجر الرحلات البرية بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً بعد هطول الأمطار بالمنطقة

متاجر الرحلات البرية بالحدود الشمالية تشهد إقبالاً بعد هطول الأمطار بالمنطقة
٠٧:١٦:٢٥ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

شهدت متاجر ومحال بيع مستلزمات الرحلات والتخييم بمنطقة الحدود الشمالية انتعاشا تجارياً لافتاً عقب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

توفير كافة المنتجات

وحرص المهتمون بالرحلات البرية من الأهالي والأفراد والزوار للمنطقة، في ظل الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها المنطقة، على الخروج إلى براري وفياض وأودية وصحاري المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة، التي ازدانت بعد هطول الأمطار على المنطقة.

وقال المواطن عيد مطلق، إنه يحرص على زيارة المحال في كل فترة وذلك للاطلاع على الجديد من المنتجات التي توفرها المحال، وشراء مايلزمه، مؤكدًا أن أجواء المنطقة وروعة ليالي الشتاء تسهم في الخروج للبرية.

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خروج الأهالي والزوار للتسوق

كما أوضح أحد أصحاب المحال الخاصة ببيع مستلزمات الرحلات بعرعر أن المتاجر تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين وزوار المنطقة في هذه الفترة مع فصل الشتاء وهطول الأمطار وبداية الربيع، التي يستعد فيها الأهالي والزوار من خارج المنطقه للرحلات وإقامة المخيمات، مما يجعل التجار يعملون على توفير جميع مايخص الرحلات البريه ومستلزماتها من خيام وفرش وغيرها.

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