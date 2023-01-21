برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل عن توفّر عدد من الفرص الوظيفية، وللتقديم يرجى الدخول على بوابة التوظيف الالكترونية وارفاق المستندات المطلوبة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

أخصائي الوقاية من العدوى ومكافحتها الوصف الوظيفي مسؤول عن مساعدة المشرف على مكافحة العدوى وكبير أخصائيي مكافحة العدوى في التخطيط والتنفيذ والتقييم المستمر لبرامج مكافحة العدوى داخل مرافق الرعاية الصحية التابعة لـ RCHSP-J.