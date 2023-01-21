برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل عن توفّر عدد من الفرص الوظيفية، وللتقديم يرجى الدخول على بوابة التوظيف الالكترونية وارفاق المستندات المطلوبة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
أخصائي الوقاية من العدوى ومكافحتها
الوصف الوظيفي
مسؤول عن مساعدة المشرف على مكافحة العدوى وكبير أخصائيي مكافحة العدوى في التخطيط والتنفيذ والتقييم المستمر لبرامج مكافحة العدوى داخل مرافق الرعاية الصحية التابعة لـ RCHSP-J.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في الطب أو العلوم التطبيقية أو الصحة العامة أو التمريض أو علم الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.
- أو درجة الماجستير في العلوم التطبيقية أو الصحة العامة أو التمريض أو علم الأحياء الدقيقة أو ما يعادلها.
- الشهادة الحالية في مكافحة العدوى (CIC) مطلوبة.
- خبرة (1) سنة كحد أدنى. خبرة بعد البكالوريوس في نفس المجال.
- لا يشترط وجود خبرة بعد الحصول على درجة الماجستير.
رابط التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
أخصائي الوقاية من العدوى ومكافحتها – (اضغط هنا).
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