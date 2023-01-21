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عوائد اقتصادية متوقعة من الإستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول 2030
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عوائد اقتصادية متوقعة من الإستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول 2030

عوائد اقتصادية متوقعة من الإستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول 2030

عوائد اقتصادية متوقعة من الإستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول 2030
٠٦:٥٤:٥٢ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم السبت، أن المملكة تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من الإستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول 2030.

مضاعفة النواتج المحلية والصادرات

وشاركت “الصناعة” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانا توضيحيا، للعوائد الاقتصادية المتوقعة من الإستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول 2030، وأبرزها:

1- استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة

2- مضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات

3- 557 مليار ريال قيمة الصادرات الصناعية

4- زيادة معدل صادرات المنتجات التقنية المقتدمة 6 مرات

5- 1.3 تريليون ريال قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع

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استثمارات جديدة

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة تفاوض أكبر الشركات العالمية، ومنها شركات في قطاع السيارات والأدوية مثل “فايزر” و”أسترازينكا” و”موديرنا” وغيرهم، لبناء قدرات في المملكة.

الاستثمار في الأمن الغذائي والصحي

في المملكة، خاصة في قطاعات مهمة، مثل الأمن الغذائي، والأمن الصحي، منها محفزات مالية ومحفزات بضمان السوق مثل اتفاقيات الشراء والتي تضمن وجود طلب على المنتجات التي يتم تصنيعهاوأوضح الوزير أنه سيتم إعطاء محفزات للشركات للاستثمار.

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