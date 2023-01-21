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توضيح من “مساند” بشأن فترة التجربة للعمالة المنزلية
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توضيح من “مساند” بشأن فترة التجربة للعمالة المنزلية

توضيح من “مساند” بشأن فترة التجربة للعمالة المنزلية

توضيح من “مساند” بشأن فترة التجربة للعمالة المنزلية
٠٦:٣٨:١٦ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، فترة التجربة للعملة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه “هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها “يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن (90 يومًا) من تاريخ قدومه للمملكة”.

وأضافت منصة مساند “يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل”.

مساند

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معايير التقييم لتجربة الاستقدام

وفي وقت سابق، أوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، آلية معايير التقييم لتجربة الاستقدام.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد وجه سؤالا قال فيه “ما هي معايير التقييم ؟!”.

وأجابت منصة مساند بقولها “يتم ظهور النتائج آلياً بناء على تقييم تجربة الاستقدام المرسل لصاحب العمل”.

وأضافت : “يمكنكم التقييم في حال كان العقد سار أو في حال وصول العاملة. كما يتم إرسال نموذج تقييم تجربة الاستقدام في آخر يوم من العقد”.

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