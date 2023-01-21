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مقتل وإصابة 33 جراء انهيار جليدي في هذه الدولة (فيديو)

مقتل وإصابة 33 جراء انهيار جليدي في هذه الدولة (فيديو)

مقتل وإصابة 33 جراء انهيار جليدي في هذه الدولة (فيديو)
٠٦:١٤:٣٥ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لقي 28 شخصا حتفهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، إثر انهيار جليدي في مدينة نينغتشي في التبت.

وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ لمكان الحادث لانتشال الضحايا من تحت أكوام من الثلوج.

وكانت مجموعة من الأشخاص قد علقوا داخل نفق للسيارات، إثر وقوع انهيار جليدي، على امتداد الطريق بين قرية باي في مقاطعة مينلينغ، ومخرج نفق دوكسونغ لا، في مقاطعة ميدوغ، وفقا لوكالة “شنخوا الصينية”.

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انهيار جليدي

وتمكنت طواقم الإنقاذ، من إخراج 53 شخصا، كانوا عالقين في النفق، بعد حفر ممر بطول 7.5 كم، ووفقا لوكالة Zakon.kz.

الجدير بالذكر أن جبل Doksong La يقع على ارتفاع 4500 متر تقريبا، ويتميز بشدة منحدراته، ووفقا لسلطات التبت، وقع الانهيار الجليدي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والرياح الشديدة.

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