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مستفيد مؤهل والاستحقاق صفر لماذا؟ حساب المواطن يرد

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مستفيد مؤهل والاستحقاق صفر لماذا؟ حساب المواطن يرد

مستفيد مؤهل والاستحقاق صفر لماذا؟ حساب المواطن يرد

مستفيد مؤهل والاستحقاق صفر لماذا؟ حساب المواطن يرد
٠٦:٠٢:٣١ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد حالة استحقاقه صفر رغم ظهور حالته بأنه مؤهل.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم لدي استفسار بخصوص الاستحقاق كيف أكون مؤهل والاستحقاق صفر؟”.

وأجاب البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن الدعم يُصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

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تفاصيل دفعة يناير

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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