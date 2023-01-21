واتساب يتيح ميزة جديدة.. “Message Yourself” للدردشة الشخصية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن طرح ميزة جديدة، للمراسلة الشخصية، وتمكن المستخدمين من إرسال رسائل لأنفسهم عبر واتساب

تخزين الروابط والملفات الشخصية ومن الممكن استخدام الميزة الجديدة “Message Yourself” أو “أرسل رسالة إلى نفسك”، لتخزين الملاحظات والوسائط والملفات الشخصية، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

وتم تصميم الخاصية لاستخدامها كمكان مناسب للاحتفاظ بأشياء، مثل التذكيرات والملاحظات والروابط ومقاطع الصوت والصور والفيديو، أو حتى من أجل إجراء حوار خاص، على غرار ما تتيحه منصات أخرى للتواصل الاجتماعي مثل “ماسينجر”.

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رسائل محمية وتستخدم ميزة “أرسل رسالة إلى نفسك” نفس التشفير الكامل الذي تستخدمه محادثات “واتسآب” العادية، مما يسمح للنظام الأساسي بمزامنة الملاحظات الخاصة للمستخدمين بشكل آمن بين الأجهزة.

وتم طرح الميزة الجديدة تدريجيا إلى مستخدمي “واتسآب” على مدار الشهرين الماضيين، وظهرت في ملاحظات الإصدار لأحدث تحديث التطبيق خلال الأسبوع الحالي.