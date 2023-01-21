السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مقتل وإصابة 33 جراء انهيار جليدي في هذه الدولة (فيديو)
واتساب يتيح ميزة جديدة.. “Message Yourself” للدردشة الشخصية
مستفيد مؤهل والاستحقاق صفر لماذا؟ حساب المواطن يرد
للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. روسيا تجرى مناورات جوية في سماء موسكو
جزائري يتقدم لنيل الدكتوراه في عمر 77 عاما
براتب 7 آلاف ريال.. مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام يفتح باب التوظيف

الرئيسية

 /

دولي

 /

للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. روسيا تجرى مناورات جوية في سماء موسكو

للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. روسيا تجرى مناورات جوية في سماء موسكو

للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. روسيا تجرى مناورات جوية في سماء موسكو
٠٥:٣٣:٢٤ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجرت روسيا، اليوم السبت، تدريبات على دفاعها الجوي، في سماء العاصمة موسكو، للمرة الأولى منذ فبراير 2022، حين بدأت عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.

نشر صواريخ في موسكو

وحسب “العربية”، نشرت وزارة الدفاع الروسية أنظمة بطاريات دفاعية في موسكو وضواحيها، كما جرى نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من طراز S300 في مقاطعة موسكو.

اقرأ أيضا:

لهذا السبب.. روسيا تبحث زيادة عدد قوات الجيش إلى 1.5 مليون

خسائر روسيا منذ بداية الحرب

من ناحبة أخرى، كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، أن خسائر روسيا كبيرة جدًا، وأن موسكو فقدت 400 ألف جندي في أوكرانيا.

تدريب القوات الأوكرانية سيبدأ هذا الأسبوع

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن تدريب القوات الأوكرانية سيبدأ هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تحتاج فقط للمعدات العسكرية بل هي في حاجة للتدريب عليها، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية تتلقى حاليًا تدريبًا عسكريًا في العديد من المنشآت التي تحتضنها ألمانيا.

وأضاف أنه خلال السنة الحالية سيكون من الصعب دحر القوات الروسية من كل جزء احتلته في أوكرانيا، مبينًا أن الحرب في أوكرانيا وعلى غرار العديد من الحروب في العالم يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات.

الكلمات الدلالية:
أخبار روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الدفاع الجوي تدريب في سماء موسكو نشر صواريخ في موسكو وزارة الدفاع الروسية

مواد ذات صلة

المزيد
الإخوان المسلمون يؤكدون تقدمهم في انتخابات مصر وفقاً للنتائج الأولية

الإخوان المسلمون يؤكدون تقدمهم في انتخابات مصر وفقاً للنتائج الأولية

٠٧:٤٦ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١١
اليمن.. توثيق 1082 انتهاكاً لحقوق الإنسان في شهرين

اليمن.. توثيق 1082 انتهاكاً لحقوق الإنسان في شهرين

٠٩:٤٩ م، السبت، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧
صحيفة يمنية: “علي صالح” يستنفر حرسه الجمهوري السابق للاستيلاء على السلطة

صحيفة يمنية: “علي صالح” يستنفر حرسه الجمهوري السابق للاستيلاء على السلطة

١١:٠٠ م، الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠١٥
بالفيديو.. فتاة تلقي بنفسها من أعلى جسر جنوب إيران

بالفيديو.. فتاة تلقي بنفسها من أعلى جسر جنوب إيران

٠٧:٣١ م، الثلاثاء، ٠٨ يناير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *