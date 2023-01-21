للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. روسيا تجرى مناورات جوية في سماء موسكو

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أجرت روسيا، اليوم السبت، تدريبات على دفاعها الجوي، في سماء العاصمة موسكو، للمرة الأولى منذ فبراير 2022، حين بدأت عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.

نشر صواريخ في موسكو

وحسب “العربية”، نشرت وزارة الدفاع الروسية أنظمة بطاريات دفاعية في موسكو وضواحيها، كما جرى نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من طراز S300 في مقاطعة موسكو.

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خسائر روسيا منذ بداية الحرب

من ناحبة أخرى، كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، أن خسائر روسيا كبيرة جدًا، وأن موسكو فقدت 400 ألف جندي في أوكرانيا.

تدريب القوات الأوكرانية سيبدأ هذا الأسبوع

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن تدريب القوات الأوكرانية سيبدأ هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تحتاج فقط للمعدات العسكرية بل هي في حاجة للتدريب عليها، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية تتلقى حاليًا تدريبًا عسكريًا في العديد من المنشآت التي تحتضنها ألمانيا.

وأضاف أنه خلال السنة الحالية سيكون من الصعب دحر القوات الروسية من كل جزء احتلته في أوكرانيا، مبينًا أن الحرب في أوكرانيا وعلى غرار العديد من الحروب في العالم يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات.