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جزائري يتقدم لنيل الدكتوراه في عمر 77 عاما
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جزائري يتقدم لنيل الدكتوراه في عمر 77 عاما

جزائري يتقدم لنيل الدكتوراه في عمر 77 عاما

جزائري يتقدم لنيل الدكتوراه في عمر 77 عاما
٠٥:٢٣:١٠ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم جزائري يبلغ من العمر 77 عاما، للحصول على درجة الدكتوراه، في المسابقة الخاصة في قسم التاريخ، برسالة عن تاريخ الجزائر المعاصر.

نائب سابق وأستاذ متقاعد

وقال سعد العمامرة، أحد أهالي ولاية الوادي الجزائرية: “لقد تشرفت في هذا اليوم بالقدوم لولاية خنشلة، أنا إبن شهيد من ولاية الوادي، كما أنني أستاذ متقاعد ونائب بالبرلمان متقاعد وكاتب ومؤلف”.

وأعرب العمامرة عن رغبته بالحصول على نتائج علمية، حيث حصل على شهادتي الليسانس والماجستير في التاريخ المعاصر حديثا.

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يحضر لتأليف كتاب

أوضح العمامرة أنه ناشط أهلي، وله عدة مؤلفات، كما أنه يحضر لتأليف كتاب حول مشواره الدراسي بالجامعة.

وأكد أن العلم لا نهاية له، متمنيا أن يكون النجاح حليفه، ووجه رسالة للطلبة قائلا: “لا تفشلو ولا تتأخروا عن طلب العلم مهما كانت الخسائر”.

فيما أفادت دراسة دولية بأن الأشخاص الذين يقضون سنوات أطول في التعليم، أقل عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب.

 

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أخبار الجزائر تاريخ الجزائر المعاصر دراسة الدكتوراه طلب العلم كهل يتقدم لنيل الدكتوراه

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