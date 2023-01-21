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“تعليم جدة”: افتتاح 1038 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تتجاوز 31 ألف طالب
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“تعليم جدة”: افتتاح 1038 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تتجاوز 31 ألف طالب

“تعليم جدة”: افتتاح 1038 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تتجاوز 31 ألف طالب

“تعليم جدة”: افتتاح 1038 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تتجاوز 31 ألف طالب
٠٤:٠٧:٥٧ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جدة، اليوم السبت، أنها تسلمت خلال الفترة القريبة الماضية، عدة مشاريع مدرسية، ضمن المرحلة الثانية من مشاريع جدة السريعة والعاجلة.

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أبرز المشاريع

وأوضحت تعليم جدة” أن أبرز المشاريع التي تسلمتها تحوي 1038 فصلاً دراسياً، وبطاقة استيعابية تزيد على 31140 طالباً وطالبة.

وأظهرت صور شاركها الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عددا من الفصول الدراسية، في مدرسة الواقدي الابتدائية بنين، ومدرسة صفوان بن أمية الابتدائية للبنين.

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مواعيد انعقاد مجالس أولياء الأمور

وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم جدة، عقد “مجالس أولياء الأمور”، خلال الفصل الدراسي الثاني، بهدف تعزيز دور الأسرة للمشاركة في تحسين العملية التربوية والتعليمية، ومتابعة سلوك ومستوى الطلاب.

وأوضحت “تعليم جدة” عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” أن تاريخ انعقاد المجلس الأول يكون من 9 إلى 15 من جمادى الآخر 1444هـ، في حين يكون تاريخ انعقاد المجلس الثاني من 21 إلى 25 من شهر رجب المقبل.

 

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