ما هو حل مشكلة غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع؟.. حساب المواطن يوضح

تواصل – فريق التحرير:

تلقى برنامج حساب المواطن، عدة استفسارات من عشرات المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء من أبرز هذه الاستفسارات، سؤال مستفيد يقول :” ما هو حل مشكلة غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع؟.

الحالة (لا يوجد)

وتفاعل “حساب المواطن” مع الاستفسار ورد موضحًا أن حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.

وتابع :” حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما”.

وأضاف “حساب المواطن” :” وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa.

خطوات متابعة حالة شكوى المدفوعات

وكشف حساب المواطن أن هناك خطوات لابد من اتباعها لمتابعة حالة شكوى المدفوعات في الحساب.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين على “تويتر”، أن أهم الخطوات لمتابعة حالة شكوى المدفوعات في برنامج حساب المواطن، هي:

1 – الدخول على الحساب.

2 – اختيار الدفعات المالية من الصفحات الرئيسة.

3 – اختيار الاعتراضات المالية السابقة، لمعرفة التالي:

أ – الرقم.

ب – التاريخ.

ج – نوع الاعتراض.

د – حالة الاعتراض.

هـ – سبب رفض الاعتراض.

توضيح مهم بشأن تسجيل راتب برنامج تمهير

في الوقت نفسه، كشفت البرنامج أنه في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، ولكن لابد من توافر عدد من الشروط، مبينًا أنه في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، شرط الإفصاح عنه، وإتباع هذه الخطوات:

1 – اختيار نوع الدخل “غير ذلك”.

2 – اختيار مصدر الدخل “غير ذلك”.

3 – كتابة مصدر الدخل “برنامج تمهير”.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، وأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

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