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الحصيني: عودة الدفء النسبي نهارًا ومتوقع حدوث حالة جديدة منتصف الأسبوع
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الحصيني: عودة الدفء النسبي نهارًا ومتوقع حدوث حالة جديدة منتصف الأسبوع

الحصيني: عودة الدفء النسبي نهارًا ومتوقع حدوث حالة جديدة منتصف الأسبوع

الحصيني: عودة الدفء النسبي نهارًا ومتوقع حدوث حالة جديدة منتصف الأسبوع
٠٣:٣٥:٤٥ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع محلل الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عودة عودة الدفء النسبي وأجواء معتدلة وسط النهار مع بقاء الأجواء باردة ليلاً وفجراً على معظم مناطق المملكة.

حالة ممطرة منتصف الأسبوع

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تزال الحالة الممطرة الحادي عشر المتوقعة موجودة على أجزاء من الرياض والقصيم والشرقية ومكة والباحة وعسير والخليج وشرقي المدينة وحائل والشمالية من منتصف الأسبوع”.

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توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وتمتد هذه الحالة إلى مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية والرياض، وطقس مستقر على باقي معظم مناطق المملكة بوجه عام.

حركة الرياح على البحر

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

تنبيه على ينبع والرايس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ضباب على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد طقس المملكة عبدالعزيز الحصيني

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