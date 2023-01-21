متحدث “التأمين” يكشف سبب ارتفاع الأسعار

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لقطاع التأمين عادل العيسى، إن أسعار التأمين ارتفعت مقارنة بالفترة الماضية، مشيرًا إلى وجود عدة أسباب وراء هذا الارتفاع.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، من أسباب ارتفاع أسعار التأمين، الاحتيال وارتفاع المطالبات تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بالقطاع.

وتابع:” من ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في القطاع التأميني أيضاً تغير التقنيات”.

ارتفاع تأمين السيارات

تضاعفت أسعار التأمين الشامل على السيارات لتصل نسبة الزيادة إلى أكثر من 260% مقارنة بأسعارها في العام الماضي، وذلك بعد احتساب خصم الولاء.

ونقلت – الوطن- عن متعاملين ومسوقين لمكاتب تقديم خدمات التأمين على المركبات، أن القيمة الإجمالية للتأمين الشامل لبعض المركبات تصل إلى أكثر من 14 ألف ريال في حين تصل أسعار تأمين بعض المركبات الفاخرة إلى حوالي 30 ألف ريال في السنة.

وأوضحوا أن القيمة المقبولة للتأمين الشامل للمركبة في حدود لـ3500 ريال، فيما ارتفعت أسعار التأمين “ضد الغير” من 800 ريال إلى 2200 ريال، بنسبة زيادة 175%، لافتين إلى أن بعض الشركات، أوقفت حاليًا التأمين الشامل للمركبات.

وأشار مقدمو خدمات التأمين إلى أن بداية ارتفاع أسعار التأمين على المركبات “الشامل، وضد الغير”، في كل شركات التأمين دون استثناء منذ أكثر من شهرين ونصف، وأن الشريحة الأكبر تضررًا من التأمين، عند إضافة التأمين لقائدي السيارات “ذكورًا وإناثًا” من فئة صغار السن، وتحديدًا ممن هم دون الـ30 عامًا.

كما استبعدوا عودة الأسعار إلى سابق عهدها، وبرروا ارتفاع أسعار التأمين إلى ازدياد حوادث السير “البسيطة” الناتجة عن الزحام الشديد داخل المدن وفي الطرقات الرئيسية والأحياء السكنية، وارتفاع أسعار قطع السيارات.