شاهد.. ظهور الحوت القاتل في المياه الكويتية

تواصل – فريق التحرير :

نشرت وسائل إعلام كويتية، مقطع فيديو وثقه أحد الصيادين الكويتيين لظهور الحوت القاتل بالقرب من أحد الشواطئ بالكويت.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب “المجلس” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحوت وهو يؤدي حركات استعراضية في البحر وسط ذهول من الصيادين.

سمكة القرش بشواطئ الكويت

كانت الأجهزة المختصة في الكويت، أعلنت استمرار البحث عن سمكة القرش التي ظهرت في أحد الشواطئ قبل فترة والتي أطلقت وزارة الداخلية تحذيرًا لرواد الشواطئ منها.

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن رئيس فريق سنيار التطوعي حسين القلاف أن رحلة البحث عن سمكة القرش الحوتي التي ظهرت في منطقة الخيران مستمرة.

وأوضح أنها قامت بتغيير موقعها، وجار البحث عنها لنقلها خارج ممرات الخور وإبعادها لمسافة تصل إلى خمسة كيلو مترات بعيداً عن الشاطئ.

وذكر أن أعضاء فريق سنيار عاكفون على البحث عن سمكة القرش، بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، لكن ما يصعب الأمر قدرتها على البقاء تحت الماء لساعات، وأنه تم تجهيز حاضنة خاصة لنقلها حال العثور عليها.

تحذير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، تحذيرًا عاجلًا لمرتادي أحد الشواطئ بالكويت، من سمكة قرش كبيرة قد تشكل خطرًا على حياتهم لعد ظهورها في منطقة صباح الأحمد البحرية.

وحسب بيان وزارة الداخلية الذي نشرته وسائل إعلام محلية، :” وردت معلومات الى عمليات وزارة الداخلية عن وجود سمكة قرش كبيرة تتجول بين الممرات المائية في منطقة صباح الاحمد البحرية”.

وتابعت :” وتحذر الوزارة مرتادي الشاطئ باخذ الحيطة والحذر، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم”.

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