تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم السبت الموافق 21 من يناير، في أسواق المملكة بعد ارتفاع شهدته بأمس، وسجل عيار 24 نحو 232.63 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.25 ريال.

عيار 21 يسجل 203.56 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.56 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.48 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.70 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.32 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7235 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1628 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232.630 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، وسجل عيار 24 نحو 233.00 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.58 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.88 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.75 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.92 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.50 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7246 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1631 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232.999 ريال.

اقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات