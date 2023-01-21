ردا على “حسن نصرالله”.. بيان رسمي شديد اللهجة من مصر

تواصل- فريق التحرير:

أثارت تصريحات أمين حزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصرالله، عن مصر والوضع الاقتصادي لها، غضب واستياء القاهرة الأمر الذي ردت عليه وزارة الخارجية المصرية ببيان شديد اللهجة.

وكان ما يسمى أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله المصنف إرهابيا قد دعا إلى مراقبة الوضع الاقتصادي في مصر، متسائلا: “هل لبنان أهم لأمريكا منها؟”.

تصريحات عبثية وبطولات زائفة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد – حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- إن تصريحات نصرالله: “عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة”.

كما نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا على صفحتها الرسمية قالت فيه: “تعليقاً علي تصريحات حسن نصر الله بشأن مصر: المتحدث باسم وزارة الخارجية: تصريحات عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة.. ردا علي استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً”.

وتابعت:” رفض السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التعقيب علي تلك التصريحات، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة”.

نصرالله يدعو لمراقبة الوضع المالي في مصر

وكان نصرالله قد قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية: “أدعوكم وعلى كل حال بعض الحاضرين اجروا دراسات وكتبوا ‏مقالات جميلة، أدعوكم إلى مراقبة موضوع مصر والأردن”.

وتابع:” لكن مصر على وجه ‏الخصوص التي هي أول دولة أقامت سلام مع العدو وعملت كامب ديفيد وملتزمة ‏بالمعاهدة التزاما دقيقا، حسنا مع الأمريكان إلى ما شاء الله، أفضل العلاقات مع ‏المملكة، أفضل العلاقات مع دول الخليج، حسنا وتسير مع صندوق النقد الدولي، ‏أين أصبحت مصر، ما هو وضع مصر الآن؟”

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