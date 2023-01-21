مخاوف من تحول إنفلونزا الطيور إلى وباء بشري

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حذر علماء فيروسات، من تحول وباء إنفلونزا الطيور إلى وباء بشري، بعد انتشار وصفه باحثون بأنه “مقلق” بعد أن أكدت الاختبارات أن سلالة “H5N1” تنتشر بين الثدييات.

وعاء مختلط لانتقال الفيروس

وتفشي الفيروس بين حيوانات المنك -المنتشرة في أمريكا وأوروبا- في مزرعة في جاليسيا، شمال غربي إسبانيا، في أكتوبر الماضي، والتي تأوي 52 ألفا من الحيوانات.

وحذر تقرير صادر عن خبراء في وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، من أن حيوان المنك يمكن أن يكون بمثابة “وعاء خلط محتمل” لانتقال الفيروس بين الطيور والثدييات والبشر، مثل إعادة ربط السلالة بفيروسات الإنفلونزا البشرية التي يمكن أن تصيب البشر.

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ظواهر سابقة منها كورونا

يعتقد أن عملية مماثلة تسببت في أزمة إنفلونزا الخنازير العالمية عام 2009، التي أصابت الملايين حول العالم، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وشوهدت نفس الظاهرة البيولوجية خلال جائحة كورونا، من خلال متحور “دلتاكرون”، الناجم عن إعادة تركيب متحوري دلتا وأوميكرون، والذي تم اكتشافه لأول مرة في فرنسا في فبراير الماضي.