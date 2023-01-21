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لحملة الثانوية.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن وظائف شاغرة (إمام ومؤذن)

لحملة الثانوية.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن وظائف شاغرة (إمام ومؤذن)

لحملة الثانوية.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن وظائف شاغرة (إمام ومؤذن)
٠١:٠٢:٥٥ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين لوظيفتي (إمام، مؤذن)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

إمام

المؤهلات و الخبرة

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر عن 18 سنة .

الحصول على الشهادة الثانوية.

حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

التفرغ التام للعمل.

اجتياز الكشف الطبي.

حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

مؤذن

المؤهلات والخبرة

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر عن 18 سنة .

الحصول على الشهادة الثانوية.

حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

التفرغ التام للعمل.

اجتياز الكشف الطبي.

حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

طريقة التقديم:

– للتقديم و الاطلاع علي مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفي .

رابط التقديم (اضغط هنا)

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اخبار السعودية الشسؤون الاسلامية فرص عمل وظائف شاغرة

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