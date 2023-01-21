السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة مذهلة تكشف سر ضخامة الحيتان.. تعرف على الأسباب
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياح وأمطار وأتربة على هذه المناطق حتى الـمساء
خدمة اليوم.. 4 خطوات لمعرفة البيانات المكانية للمدارس والتخطيط المدرسي
بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة
“ماسك” يسرح 80% من موظفي “تويتر”
اليمن يُحذر قيادات المؤتمر الشعبي العام من اختراق مليشيا الحوثي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دراسة مذهلة تكشف سر ضخامة الحيتان.. تعرف على الأسباب

دراسة مذهلة تكشف سر ضخامة الحيتان.. تعرف على الأسباب

دراسة مذهلة تكشف سر ضخامة الحيتان.. تعرف على الأسباب
٠٣:٢٧:٣٨ ص، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات

تُعتبر الحيتان التي يطلق عليها الأزرق، وذو الرأس المقوس والزعنفي، والرمادي، والأحدب، والصائب، والعنبر أضخم الحيوانات في العالم الآن.

وفي الواقع، يعد الحوت الأزرق أكبر مخلوق عُرف في الأرض على الإطلاق، متفوقا في الحجم حتى على الديناصورات.

لكن كيف أصبحت هذه الثدييات البحرية بهذا الحجم؟ استكشفت دراسة جديدة الأسس الجينية للعملقة في الحيتان، وحددت أربعة جينات يبدو أنها لعبت أدوارا حاسمة في تلك الضخامة. وقال الباحثون إن هذه الجينات لم تساعد فحسب في ضخامة الحجم ولكن أيضا في التخفيف من العواقب السلبية مثل زيادة خطر الإصابة بالسرطان وانخفاض النسل.

وزن الحيتان

وقالت عالمة الوراثة ماريانا نيري من جامعة إستادوال دي كامبيناس في البرازيل، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة التي نشرت اليوم الخميس في مجلة (ساينتفيك ريبورتس) “تقارير علمية” إن “حجم الجسم هو نتيجة معقدة للعديد من الجينات والمسارات والعمليات الفيزيائية والبيئية”.

ويمكن أن يصل طول الحيتان الزرقاء إلى حوالي 30 مترا، والحيتان الزعنفية حوالي 24 مترا، وحيتان العنبر والحيتان ذات الرأس المقوس إلى نحو 18 مترا، والحيتان الحدباء والحيتان الصائبة حوالي 15 مترا والحيتان الرمادية حوالي 13.5 مترا.

وبعد تقييم تسعة جينات بما في ذلك بعض الجينات المرتبطة بزيادة حجم الجسم في الثدييات الأخرى، وجد الباحثون أن أربعة منها يبدو أنها لعبت دورا فيما يتعلق بالحيتان الكبيرة.

اقرأ أيضًا:

مشهد يحبس الأنفاس .. سرب من الحيتان يحاصر قاربا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الجينات الحيتان سر ضخامة الحيتان ضخامة الحيتان

مواد ذات صلة

المزيد
4 طرق عملية تساعدك على خفض ضغط الدم

4 طرق عملية تساعدك على خفض ضغط الدم

٠٧:٥٥ ص، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
الصين تُعلن أول حالة طوارئ بسبب الجفاف.. واغلاق المصانع 6 أيام

الصين تُعلن أول حالة طوارئ بسبب الجفاف.. واغلاق المصانع 6 أيام

٠٢:٢٤ ص، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
مقتل صحفية روسية في قصف على العاصمة الأوكرانية «كييف»

مقتل صحفية روسية في قصف على العاصمة الأوكرانية «كييف»

١٠:٥٢ م، الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠٢٢
السفير الإندونيسي: رفع أجر العامل لـ 1900 ريال وراء توقف المفاوضات

السفير الإندونيسي: رفع أجر العامل لـ 1900 ريال وراء توقف المفاوضات

١٠:٠٨ م، الأربعاء، ٢٨ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *