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خدمة اليوم.. 4 خطوات لمعرفة البيانات المكانية للمدارس والتخطيط المدرسي
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خدمة اليوم.. 4 خطوات لمعرفة البيانات المكانية للمدارس والتخطيط المدرسي

خدمة اليوم.. 4 خطوات لمعرفة البيانات المكانية للمدارس والتخطيط المدرسي

خدمة اليوم.. 4 خطوات لمعرفة البيانات المكانية للمدارس والتخطيط المدرسي
٠٣:٢٠:٤٢ ص، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، خطوات لمعرفة البيانات المكانية للمدارس والتخطيط المدرسي.

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من عرض وطباعة بيانات المدارس مع إمكانية الطباعة والحفظ، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – اختر رابط “دخول ضیف”.

2 – حدد معايير البحث عن المدارس

3 – انقر على “بحث عن المدرسة”.

4 – یتم ظھور المدارس المطابقة لمعاییر البحث.

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “00966114415555”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم.

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