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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياح وأمطار وأتربة على هذه المناطق حتى الـمساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياح وأمطار وأتربة على هذه المناطق حتى الـمساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياح وأمطار وأتربة على هذه المناطق حتى الـمساء
٠٣:٢٣:٢٩ ص، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، تنبيهًا بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المتوقعة على هذه المناطق حتى المساء

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنَّ الحالة المطرية المتوقعة تمتد للطرق السريعة والمناطق المفتوحة، على هذه المناطق:

1 – منطقة حائل، وتشمل “بقعاء”.

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2 – منطقة الجوف، وتشمل “دومة الجندل وسكاكا”.

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3 – المنطقة الشرقية، وتشمل “القيصومة وحفر الباطن”.

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4 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”.

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5 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة وتثليث”.

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6 – منطقة جازان، وتشمل «الدائر والدرب والريث والعارضة والعيدابي وبيش وفيفا وهروب “.

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7 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبكيرية والثامرية والشماسية وبريدة وعنيزة وعيون الجوا”.

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8 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات وأضم والطائف وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية”.

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واشار المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية والرياح والأتربة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

“الدفاع المدني” يطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها، وأهمية الالتزام بالتعليمات.

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