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“ماسك” يسرح 80% من موظفي “تويتر”
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“ماسك” يسرح 80% من موظفي “تويتر”

“ماسك” يسرح 80% من موظفي “تويتر”

“ماسك” يسرح 80% من موظفي “تويتر”
٠٢:٣٦:٤٩ ص، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

كشف تقرير أن شركة “تويتر” خفضت عدد موظفيها بنحو 80% منذ استحواذ “إيلون ماسك” على موقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن بيانات داخلية في “تويتر”، أن إجمالي عدد الموظفين بلغ 1300 شخص، منهم 550 يحملون لقب مهندس، وذلك مقارنة بنحو 7500 موظف قبل عملية الاستحواذ في أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نحو 75 موظف من العاملين حاليا في أجازة، منهم 40 مهندسا.

ومنذ استحواذ “ماسك” على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار، نفذت الشركة عمليات تقليص للقوى العاملة وتغييرات في نظام العمل، مع مساعي خفض التكاليف وزيادة الإيرادات.

ومؤخرا، كشفت وكالة “بلومبرج”، عن اتجاه شركة “تويتر” لتخفيض المزيد من العمالة بهدف توفير النفقات، مؤكدة أن فريق الثقة والأمان الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى العالمي وفي الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش، هو المستهدف من قرار التصفية هذه المرة.

وقبل أيام، اشتكى موظفو الشركة من الاستغناء عن عمال النظافة في الشركة، مؤكدين أن رائحة المكاتب والحمامات أصبحت لا تطاق.

قرار التسريح صدر الجمعة الماضية

وبحسب مصادر، فإن قرار التسريح استهدف الموظفين، ليل الجمعة، في مكاتب الشركة في دبلن وسنغافورة، مؤكدة أنه تم أيضا الاستغناء عن موظفين في الفرق التي تتعامل مع سياسة المعلومات المضللة والنداءات العالمية ووسائل الإعلام الحكومية على المنصة.

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إيلون ماسك تويتر ماسك موظفي تويتر

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