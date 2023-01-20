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بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة
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بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة
٠٢:٣٨:١٤ ص، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أن هناك خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة ويغفل عنه كثير من الناس.

البعض يقع في هذا الخطأ عند الوضوء

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، وجود خط شائع في الوضوء عن بعض الناس وهو أنهم إذا أرادوا غسل اليدين، يغسلون الذراع والمرفق ويتركون غسل الكف، باعتبار أنه غسل الكف أول الوضوء وهذا خطأ ولا يصح وضوئهم.

غسل اليدين من فروض الوضوء

وأضاف أن غسل الكف أول الوضوء هم من السنن وليس من الفروض، وأن غسل اليدين من فروض الوضوء لقول الله تعالى: “وأيديكم إلى المرافق”، فلابد من غسل اليد من أطراف الأصابع وحتى المرفق مع دخول المرفق، مشيرًا إلى أن بعض الناس يضع ذراعه تحت صنبور الماء ويغسل الذراع للمرفق ويترك غسل الكف، مؤكدًا أن هذا لا يصح وضوئه ولا تصح صلاته، لذا وجب التنبيه على هذا الأمر الخطير.

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