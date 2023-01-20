توضيح هام من الموارد البشرية: صاحب العمل يتحمل رسوم تغيير مهنة العامل الأجنبي

تواصل – فريق التحرير

قالت وزارة الموارد البشرية، إن صاحب العمل يتحمل رسوم تغيير مهنة العامل غير السعودي,

وأوضحت في حسابها على “تويتر”، ردا على استفسار أحد المستفيدين أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدرت قرارًا وزاريًا بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة جازان وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة جازان.

توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن برنامج “التوطين المناطقي” الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، مؤكدة أن القرار يشمل توطين:

1 – منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي.

2 – أنشطة منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع.

3 – منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة” بنسبة 70% من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.

4 – توطين مكاتب الحجوزات والمهن الإشرافية في قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة؛ مع استثناء مهن “عامل النظافة، و”عامل الشحن والتفريغ”، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد, حيث سيبدأ تطبيق هذه النسب بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.

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https://twitter.com/HRSD_Care/status/1616448618747027459