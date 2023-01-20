اليمن يُحذر قيادات المؤتمر الشعبي العام من اختراق مليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

ناشد وزير الإعلام اليمني وعضو الملجس الرئاسي معمر الإرياني، قيادات المؤتمر الشعبي العام باختلاف مواقعهم القيادية أن يحذروا من اختراق مليشيا الحوثي للمؤتمر.

اليمن يحتاج مؤتمرًا شعبيًا موحدًا وفاعل

وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أنه على قيادات المؤتمر الشعبي العام، أن يكونوا عند مستوى المسئولية التنظيمية والوطنية والتاريخية، وحجم التحدي، ورهان اليمنيين عليهم لإخراج البلد من محنته واستعادة الأمن والاستقرار والحياة السياسية، والذي لن يتم إلا بمؤتمر شعبي عام موحد متعافي وفاعل.

مليشيا الحوثي تخترق مؤتمر صنعاء

وأضاف أن هذه الممارسات تؤكد صحة تحذيرات المجلس الرئاسي اليمين من اختراق مليشيا الحوثي مؤتمر صنعاء، واستمرارها في تحريك أدواتها لتصفية حساباتها مع قيادات المؤتمر التي حددت موقفًا واضحًا من الانقلاب وتصدرت معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وتنفيذ مخططاتها في نسف فرص إعادة التئام المؤتمر تحت سقف واحد وبقيادة موحدة.

تعميق الشرخ داخل أطراف المؤتمر

وأشار إلى أنه من المؤسف استمرار قيادات المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء بتعميق الشرخ داخل البيت المؤتمري عبر انتهاج سياسات الإقصاء والانقلاب الصريح على اللوائح والنظم، وذلك بدلًا من الاتجاه للعمل الصادق والجاد على ترميم المؤتمر ولم شمله، للقيام بدوره في الظرف الخطير الذي يمر به اليمن.

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