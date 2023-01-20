الخارجية الفلسطينية ترحّب بمواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية

تواصل – واس:

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواقف المملكة الأخوية الصادقة تجاه الشعب الفلسطيني.

المملكة داعمة دومًا للشعب الفلسطيني وقضاياه

وأوضحت في بيان لها الخارجية، أن المملكة هي داعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ولحقوقه في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفي مقدمة ذلك الدعم السعودي الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

إدانة فلسطينية لعمليات القتل في جنين

ونددت الوزارة باستمرار الاقتحامات الدموية لقوات الاحتلال ، والتي أسفرت عن استشهاد فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مؤكدة أن عمليات القتل واستهداف ممتلكات ومنازل ومقدسات الفلسطينيين وأراضيهم، واستمرار عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي، الذي يهدف لإدخال الأوضاع في دوامة من العنف التي يصعب السيطرة عليه.

المملكة تجدد دعمها الدائم لصمود الشعب الفلسطيني

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، أن دعم المملكة الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وأنها تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، ومحور مهم من محاور اهتماماتها، واستشعارًا بأن ما تقوم به من جهود تجاه هذه القضية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها الثابتة وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.

كما أكد دعوة المملكة لضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده؛ لتعزيز استقرار المنطقة برمتها، وكذلك الشعب الفلسطيني الذي ما يزال وللأسف الشديد يعاني من الحصول على حقوق المشروعة.

جهود المملكة تجاه القضية الفلسطينية

وأبرز السحيباني في كلمته جهود المملكة تجاه القضية الفلسطينية مجددة تأكيدها الدائم على محورية هذه القضية للأمتين العربية والإسلامية، ووقوف المملكة التام والمستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرا إلى أن تلك الاعتداءات السافرة تشكل في مجملها استفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين، وتغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها، إضافة إلى كونها تعد انتهاكًا صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأشار إلى سعي المملكة الدائم لدعم كل الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 م وعاصمتها القدس، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

المملكة تدعو لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

ودعت المملكة في كلمتها المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، وإلزام الاحتلال بالتوقف عن هذه الممارسات الاستفزازية تحقيقًا للعدالة، وانصافًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

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