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أسعار النفط تسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية.. وبرنت أعلى من 87 دولارًا

أسعار النفط تسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية.. وبرنت أعلى من 87 دولارًا

أسعار النفط تسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية.. وبرنت أعلى من 87 دولارًا
٠١:٢٨:٥١ ص، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بدعم التفاؤل بشأن الطلب من جانب الصين.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا 1.7% أو ما يعادل 1.47 دولار لتسجل 87.63 دولار للبرميل عند التسوية، لتحقق مكاسب أسبوعية 2.7%.

أسعار النفط

 كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 1.2% أو 98 سنتًا عند 81.31 دولار للبرميل، في آخر أيام تداول هذا العقد، ليرتفع 1.8% في إجمالي الأسبوع، وفق موقع “أرقام”.

 بينما سجل الخام الأمريكي تسليم شهر مارس ارتفاعًا بنحو 1.3% أو 1.03 دولار إلى 81.64 دولار للبرميل.

وفي السياق، تجاوز التفاؤل حيال إنهاء سياسة “صفر كوفيد” في الصين القلق بشأن احتمالات ركود الاقتصاد العالمي هذا العام مع استمرار تشديد السياسة النقدية.

 وتنتظر الأسواق دخول العقوبات الأوروبية على المنتجات البترولية الروسية حيز التنفيذ في الخامس من شهر فبراير المقبل.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط الصين المكاسب الأسبوعية النفط خام برنت

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