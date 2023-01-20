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بالأسماء.. تعرف على قائمة الأسماك التي تحميك من العمى

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأسماك التي تحميك من العمى

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأسماك التي تحميك من العمى
١١:٣٥:١٤ م، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تشتهر الأسماك بفوائدها الصحية، لكن الجديد ما كشفته دراسة من أنها تحمي من فقدان البصر.

وأفادت جمعية أخصائيي البصريات البريطانيين، بأنه يمكن أن تساعد الفيتامينات والدهون المختلفة في الحفاظ على صحة العينين. وتوصي على وجه التحديد بتناول ثمانية أنواع من الأسماك بسبب محتواها العالي من أوميجا 3″.

هذه الأسمام هي:
– السلمون
-التونة
-السردين
-الهلبوت
-السلمون المرقط
-الأنشوجة
-الرنجة
-الماكريل

وجميه هذه الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون في وقت لاحق من الحياة، وتحمي من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

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أحماض أوميجا 3 الدهنية

وأظهرت التجارب السريرية أن أوميجا 3، وهي مجموعة من الأحماض الدهنية التي نحصل عليها من وجباتنا الغذائية، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أعراض جفاف العين عند تناولها بكميات معينة”، بحسب جمعية أخصائيي البصريات البريطانيين.

الفيتامينات التي يمكن أن تحمي العينين

وأكدت الجمعية أهمية الفيتامينات إيه و سي وإي لصحة العين، وقد تساعد الفيتامينات في درء التنكس البقعي المرتبط بالعمر، لكن “لا تبدأ في تناول الكثير من المكملات الغذائية: الأفضل أن يكون نظامك الغذائي مليئًا بالأطعمة الصحية الجيدة.

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قائمة المأكولات الصحية

وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) البطاطا الحلوة ، والقرع الشتوي، والخس، والمشمش المجفف، والشمام، والأسماك، والكبد، والفواكه الاستوائية.

كما تشمل القائمة أيضًا، فيتامين أ وج من الخضروات والفواكه، مثل السبانخ والجزر والطماطم والفلفل الأحمر.

ويمكن الحصول على فيتامين إي من المكسرات والفول السوداني والأفوكادو، بالإضافة إلى تتبيلات السلطة المصنوعة من الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون.

“من القواعد البسيطة الرائعة للأكل الصحي للعناية بالعين إذا كان لونه أخضر داكنًا أو أحمر فاتحُا، فحاول تضمينه في نظامك الغذائي.” وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من مرض في العين، يجب عليك زيارة الطبيب قبل تجربة المكملات.

الكلمات الدلالية:
أسماك تحميك من العمى أوميجا 3 الأسماك والعين

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