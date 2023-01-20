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“مرور الرياض” يضبط قائد مركبة ارتكب مخالفة غريبة.. تعرف على العقوبة (صور)
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“مرور الرياض” يضبط قائد مركبة ارتكب مخالفة غريبة.. تعرف على العقوبة (صور)

“مرور الرياض” يضبط قائد مركبة ارتكب مخالفة غريبة.. تعرف على العقوبة (صور)

“مرور الرياض” يضبط قائد مركبة ارتكب مخالفة غريبة.. تعرف على العقوبة (صور)
١١:٣٥:١٩ م، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض، اليوم الجمعة، ضبط قائد مركبة ارتكب مخالفة مرورية بعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.

وأضافت في حسابها على موقع “تويتر”، أنه تم تطبيق العقوبة النظامية بحق المقبوض عليه.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبد العزيز وطريق الملك فيصل وطريق المطار، وذلك لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تنوه بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبد العزيز وطريق الملك فيصل وطريق المطار، وذلك لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسة للمشروع.

إغلاق هذه الطرق ابتداءً من الاثنين

وأضافت أنه ابتداءً من الاثنين المقبل الموافق 23/1/2023م، سيتم إغلاق طريق الملك عبد العزيز وطريق الملك فيصل وطريق المطار، وأنها تهيب بمستخدمي هذه الطرق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

حالة فرضية إخلاء مبنى الإمارة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إمارة المدينة، أنها نفذت حالة فرضية إخلاء مبنى الإمارة والمرافق المساندة غدًا الثلاثاء؛ وذلك بهدف قياس مستوى الجاهزية التشغيلية لخطط الإخلاء، بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وعلى صعيد آخر، كشف الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة، أنه تم اكتمال 11% من أعمال تنفيذ البنية التحتية في مشروع رؤى المدينة، والذي سيوفر 47 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030 لاستقبال 30 مليون حاج ومعتمر.

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