غدًا.. انطلاق المعرض الدولي للتسويق الإلكتروني في المملكة

تواصل – واس:

بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير عسير وبنك التنمية الاجتماعية، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أنها تنظم غداً، “المعرض السعودي الدولي للتسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية – SIDMC”.

ويعقد المؤتمر في مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.

المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام

وأوضحت أن المعرض يقدم الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، العديد من ورش العمل التي تشمل:

1 – أعمال التصميم الجرافيكي والهوية التجارية.

2 – تصميم واستضافة المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها.

3 – توضيح أهم خدمات الأمن السيبراني وحماية المواقع وتأمينها من الاختراقات الإلكترونية.

أهم أهداف المعرض والفعاليات المصاحبة

وأضافت أن المعرض والفعاليات المصاحبة له، يهدف إلى التعريف بأحدث المفاهيم الاقتصادية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال عشرات المتحدثين الذين سيقدمون أوراق عمل وورش مصاحبة في مجال التسويق وأنظمة التجارة الالكترونية، والتي تشمل:

1 – التجارة الإلكترونية.

2 – مهارات خدمة العميل.

3 – آلية تنفيذ التطبيقات وتشغيلها.

4 – التسويق العقاري الإلكتروني.

5 – الانتقال من “offline” إلى online””.

6 – استراتيجيات نمو الشركات الناشئة.

7 – طريقة إنشاء متجر إلكتروني من الصفر.

9 – صناعة العلامة التجارية الشخصية.

10 – الالتزامات الضريبية للمتاجر الإلكترونية.

11 – المشاريع الريادية في التجارة الإلكترونية.

12 – المركبات المسيرة في خدمة التجارة الإلكترونية.

13 – كيف تكون مصدر دخل من التجارة الإلكترونية.

14 – أهمية الاتصال المؤسسي لريادة الأعمال والشركات.

15 – الاستيراد الآمن والسريع في التجارة الإلكترونية.

16 – أهمية إدارة سلاسل الإمداد في ربحية وأداء التجارة الإلكترونية.

وأكدت أن المعرض يشكل فرصة كبيرة وحلقة وصل بين رواد التجارة الإلكترونية بالمنطقة، ونقلة نوعية للتعرف أكثر على التجارة والتسويق الإلكتروني والاستفادة من رواد هذا المجال.

نشر ثقافة التسويق والتجارة الإلكترونية

وأشارت إلى أن المعرض يتميز بتجدده المستمر في جميع دوارته لمواكبة التطورات التقنية التي يشهدها عالم التجارة الإلكترونية وتوجه الشركات الناشئة، بهدف نشر ثقافة التسويق والتجارة الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات وطموحات إستراتيجية تطوير منطقة عسير المستمدة من الرؤية المملكة الإستراتيجية للمملكة.

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