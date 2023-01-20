سحابة غريبة تظهر في سماء تركيا.. ومواطنون: الأطباق الطائرة قادمة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أثارت سحابة حمراء ضخمة ظهرت عند شروق الشمس، واستمرت لمدّة ساعة تقريبًا فوق مدينة بورصة بتركيا أمس الخميس، ردود فعل وجدلاً واسعًا، إلى حد اعتبر معها بعض المعلقين أن الأطباق الطائرة في طريقها إلى الأرض.

سحابة عدسية

وتعرف السحابة الضخمة بأنها “سحابة عدسية”، لكنها بدت وكأنها من كوكب آخر، حيث وثق شهود مذهولون الظاهرة على هواتفهم، ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وفي أحد المقاطع، ظهرت السحابة الكثيفة باللون الأحمر الساطع، وسط دائرة خارجية وأخرى داخلية، تفصل بينهما حلقات داكنة وظلمة. وقد بدت ضخمة إلى حد كبير بالنظر إلى أسطح المنازل، بينما كانت المداخن تتضاءل بسبب الظاهرة الجوية.

ولم يكن سكان بورصة وحدهم من أذهلتهم السحابة العملاقة، حيث سارع المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعراب عن دهشتهم إزاءها. وكتب أحدهم: “يبدو الأمر وكأن كائن فضائي على وشك الهبوط من تلك البوابة. زاحف”.

الظاهرة استمرت لمدة ساعة

وذكرت صحيفة “الجارديان” أن السحابة شبه الدائرية ظهرت لأول مرة عند شروق الشمس، واحتفظت بشكلها الغريب على شكل طبق طائر لمدة ساعة تقريبًا قبل أن تبدأ في الاختفاء.

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وتظهر الغيوم العدسية عادة على ارتفاع 2000 إلى 5000 متر فوق سطح الأرض، وهي مؤشر على “موجات جبلية في الهواء ، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية. وهي معروفة بشكلها المنحني شبه الخارجي.

وتتكون الغيوم الغريبة من الرطوبة في الغلاف الجوي وتتشكل بفعل الرياح. ويساعد الهواء الجبلي البارد على تبريد قطرات الرطوبة التي تتكثف بعد ذلك، مما يؤدي إلى ظهور السحب الغريبة.

وقال مسؤولون إن السحب يمكن أن تظهر “عندما يكون الهواء مستقرًا وتهب الرياح عبر التلال والجبال من نفس الاتجاه أو ما شابه على ارتفاعات مختلفة”.