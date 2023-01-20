القبض على “مزور”.. انتحل صفة غير صحيحة وارتكب حوادث سلب

تواصل – فريق التحرير:

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران، القبض على مواطن، لانتحاله صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، على ما أفاد حساب الأمن العام في “تويتر”.

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فيديو مخالف للذوق العام

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، القبض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها.