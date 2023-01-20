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“هيونداي” تكشف 9 مواصفات حصرية لأحدث سيارات Kona (صور وفيديو)

“هيونداي” تكشف 9 مواصفات حصرية لأحدث سيارات Kona (صور وفيديو)

“هيونداي” تكشف 9 مواصفات حصرية لأحدث سيارات Kona (صور وفيديو)
١٠:٣٨:١٧ م، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “هيونداي” عن مواصفات وتصاميم سيارات Kona الجديدة والتي يتوقع لها أن تلقى رواجًا كبيرًا في الأسواق العالمية، بحسب “روسيا اليوم”.

مميزات السيارات الجديدة:

1- تم تغيير تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية وأشكال الفتحات الهوائية

2- كما تم تعديل أشكال ممتصات الصدمات وأقراض العجلات.

3- أصبحت  أكبر من نماذج Kona السابقة

4- حصلت على هيكل بطول 435 سم بعرض 182 سم،وارتفاع 158 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 266 سم

5- كما جهّزت بعجلات جديدة بمقاس 19 بوصة ويمكن طلب مواصفات خاصة لهذه السيارات عند شراء نسخ “Kona N”.

6- حصلت هذه السيارات على واجهات قيادة جديدة أيضا

7- زودت هذه الواجهات بشاشة قبالة السائق

8- حصلت على شاشة لمسية بجانبها بمقاس 12.3 بوصة

9- أسفل تلك الشاشات وضعت لوحة مميزة للتحكم بأنظمة التكييف.

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