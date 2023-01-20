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والسبب صادم.. لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة
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والسبب صادم.. لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

والسبب صادم.. لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

والسبب صادم.. لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة
١١:١٥:٢٥ م، الجمعة، ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بسبب تأخره عن دفع مليون و835 ألفًا و303 دولارات، خسر لبنان حقه في التصويت في الجمعية العامة، المكونة بالأمم المتحدة من 193 دولة.

القرار جاء بسبب عدم دفع مستحقات مالية

وجاء فقدان لبنان للتصويت في الأمم المتحدة، جاء بسبب عدم دفع مستحقات مالية تراكمت عليه عن السنتين الماضيتين لميزانية تشغيل المنظمة الدولية.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن لبنان وفنزويلا وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل المنظمة وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة.

هذه الدول الثلاث فقدت التصويت

وحسب «سكاي نيوز»، فقد أوضح أن الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكا وغينيا الاستوائية والجابون.

ووفق ما ذكرت “العربية”، فإن المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ إسهاماتهم عن العامين السابقين الكاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم بالتصويت.

كما تمنح المادة، الجمعية العامة سلطة تقرير أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو” وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر بالتصويت إذا أعلن عن ذلك.

وفي يناير الماضي، تعرضت بيروت للشيء نفسه حيث خسرت أيضًا حقها بالتصويت في الجمعية العمومية لتخلفها عن تسديد إسهاماتها المالية منذ سنتين.

 

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الجمعية العامة بيروت جوتيرش حق التصويت لبنان

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