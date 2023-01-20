بعد تحذير “السديس”.. فيديو صادم لتهريب المخدرات داخل المصاحف يثير غضبًا بالمملكة

تواصل- فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تهريب المخدرات إلى المملكة باستخدام المصاحف، مما أثار غضبًا واسعًا بين المغردين.

تفاصيل الفيديو الصادم

ونشر الإعلامي فيصل العبد الكريم عبر حسابه في موقع “تويتر”، مقطعًا من داخل معرض اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة يظهر وسائل التهريب المختلفة للمخدرات إلى داخل المملكة.

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ومن أبرز الأشياء التي وصفها بالصادمة كما أظهر المقطع المنشور، وضع مادة الشبو والحبوب المخدرة داخل القرآن الكريم.

وعلق العبد الكريم، مستتكرًا: “حتى القرآن الكريم لم يسلم من مهربي الشبو والحبوب وكل أنواع المخدرات التي يستهدف بها الأعداء أبناء وبنات الوطن. الشبو الآفة الجديدة دعتني لزيارة ‎@NCNC_sa لنقل التوعية والتحذير من هذه المصيبة. ومن حاول تهريب المخدر داخل القرآن لن يتوانى عن الترويج لطفل”.

وأثار الفيديو صدمة واسعة بين المغردين الذين عبروا عن استيائهم من استغلال كتاب الله في تهريب المخدرات، فيما وصفوه بأنه ناجم عن انعدام الوازع الديني، وانعدام ضمير الناشطين في تجارة المخدرات.

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بالفيديو.. «السديس»: مروجو المخدرات يستغلون «المصاحف الكريمة» لتهريب بضاعتهم

السديس: استغلال “المصاحف الكريمة” لتهريب المخدرات

وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين اتهم في خطبة الجمعة قبل أسابيع بالمسجد الحرام، مروجي المخدرات باستغلال “المصاحف الكريمة” لتهريب بضاعتهم.

وأضاف “حشيش وحبوب ومادة القات والشبو المخدر وأقرص الإنفيتامين والحقن والمخدرات الإلكترونية وغيرها في استهداف خطير، وهوس مستطير تستغل المصاحف الكريمة، والأحشاء والفواكه والبضائع الاستهلاكية وإطارات السيارات ونحوها”.